Kako je D. Prevc za desetinko ugnal Kobajašija? Športni prispevki RTV SLO2 1723 V Vikersundu bomo na letalnici spremljali še zadnjo tekmo letošnje norveške turneje. Po njej bomo dobili skupnega zmagovalca tekmovanja, ki se bo pridružil Stefanu Kraftu in Kamilu Stochu. Ta dva sta se skupne zmage veselila v preteklih dveh sezonah. To bo zadnja tekma pred spektakularnim finalom v Planici. Na njej bodo zagotovo blesteli in daleč leteli tudi naši fantje. Na prizorišču bo tekmo spremljal Andrej Stare.

