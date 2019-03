Analiza po koncu tekme Olimpija - Maribor Športni prispevki RTV SLO2 2 V Stožicah bomo spremljali največ, kar ponuja slovenski klubski nogomet. V 23. kolu državnega prvenstva se bosta med seboj pomerila večna tekmeca Olimpija in Maribor. To bo tretje srečanje teh dveh moštev v tej sezoni. Lani avgusta so v Ljubljani Štajerci zmagali s 3 : 0, oktobra v Ljudskem vrtu se je zmage z 2 : 1 veselila Olimpija. Vijoličasti so na prvenstveni lestvici na prvem mestu. Prednost pred zelenimi znaša kar 10 točk. Obeta se nam vroč nogometni večer. V studiu vas bo pozdravil Saša Jerković z gostom Nenadom Protego. Z reporterskega mesta se bo oglasil Aleš Potočnik, ob njem bo strokovni reporter Branko Zupan.

