Finalni poleti Slovencev v Vikersunda

Moštvena tekma na letalnici v Vikersundu bo prinesla izjemno dolge polete. Med favoriti za stopničke je tudi slovenska reprezentanca. Naši letalci so v preteklosti moštveno zmagali na letalnici v Oberstdorfu in Planici. Je čas tudi za Vikersund? Nadaljevalo se bo popravljanje osebnih rekordov in morda napad na nov svetovni rekord. Nadaljeval se bo tudi boj za skupno zmago na norveški turneji. Na prizorišču bo tekmo spremljal Andrej Stare.

