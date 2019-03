Finalni dvoboj ekip Norveške in Švice Športni prispevki RTV SLO2 24 Na svetovnem prvenstvu smo spremljali zanimiv razplet ekipne tekme, na kateri sta za Švico blestela Wendy Holdener in Ramon Zenhäusern. Verjetno bosta v ekipi tudi tokrat, Švica je z njima ena glavnih kandidatk za zmago. Ob njej pa še Avstrija, Švedska in kot ponavadi kakšno presenečenje.

Finalni dvoboj ekip Norveške in Švice Športni prispevki Na svetovnem prvenstvu smo spremljali zanimiv razplet ekipne tekme, na kateri sta za Švico blestela Wendy Holdener in Ramon Zenhäusern. Verjetno bosta v ekipi tudi tokrat, Švica je z njima ena glavnih kandidatk za zmago. Ob njej pa še Avstrija, Švedska in kot ponavadi kakšno presenečenje.