Nastopi Slovencev v prvi seriji Lillehammerja Športni prispevki RTV SLO2 264 V Lillehammerju so pred 25 leti gostili olimpijske igre. Od takrat se skakalci v to norveško mestece redno vračajo na tekme svetovnega pokala. Tudi letos so tu, v sklopu tretje norveške turneje v zgodovini. Japonec Rjoju Kobajaši lahko že danes tudi teoretično potrdi veliki kristalni globus za zmago v svetovnem pokalu. Edino slovensko zmago na tem prizorišču je pred tremi leti prispeval Domen Prevc. Njegov brat Peter je bil v karieri tu dvakrat drugi.

Nastopi Slovencev v prvi seriji Lillehammerja Športni prispevki V Lillehammerju so pred 25 leti gostili olimpijske igre. Od takrat se skakalci v to norveško mestece redno vračajo na tekme svetovnega pokala. Tudi letos so tu, v sklopu tretje norveške turneje v zgodovini. Japonec Rjoju Kobajaši lahko že danes tudi teoretično potrdi veliki kristalni globus za zmago v svetovnem pokalu. Edino slovensko zmago na tem prizorišču je pred tremi leti prispeval Domen Prevc. Njegov brat Peter je bil v karieri tu dvakrat drugi.