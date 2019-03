Lillehammer: Nastopi obeh Prevcev in Zajca v kvalifikacijah Športni prispevki RTV SLO2 119 Naporna norveška skakalna turneja se nadaljuje v olimpijskem Lillehammerju. Skakalci so se sinoči iz norveške prestolnice hitro podali na dveurno pot na sever. Na skakalnici Lysgardsbakken jih danes čakajo kvalifikacije, ki so tudi šesta serija v seštevku za zmago na turneji.

