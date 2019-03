Zahović popeljal Maribor v vodstvo Športni prispevki RTV SLO2 164 Po zimskem premoru se je zadnji februarski konec tedna nadaljevalo državno prvenstvo v nogometu. V 21. kolu, drugem spomladanskem, boste lahko spremljali štajerski derbi. V Kidričevem bo pri četrtouvrščenem Aluminiju gostoval prvouvrščeni Maribor. Aluminij je prvo srečanje po odmoru izgubil. Mariborčani pa so v Ljudskem vrtu remizirali z Muro. To bo tretja medsebojna tekma v tej sezoni, obe v jesenskem delu pa je dobil Maribor. Kot ste vajeni, bomo imeli v Kidričevem tudi studio, vodil ga bo Saša Jerković. Reporterja tekme bosta Anže Bašelj in Branko Zupan.

Zahović popeljal Maribor v vodstvo Športni prispevki Po zimskem premoru se je zadnji februarski konec tedna nadaljevalo državno prvenstvo v nogometu. V 21. kolu, drugem spomladanskem, boste lahko spremljali štajerski derbi. V Kidričevem bo pri četrtouvrščenem Aluminiju gostoval prvouvrščeni Maribor. Aluminij je prvo srečanje po odmoru izgubil. Mariborčani pa so v Ljudskem vrtu remizirali z Muro. To bo tretja medsebojna tekma v tej sezoni, obe v jesenskem delu pa je dobil Maribor. Kot ste vajeni, bomo imeli v Kidričevem tudi studio, vodil ga bo Saša Jerković. Reporterja tekme bosta Anže Bašelj in Branko Zupan.