Nastop Luke Janežiča v polfinalu Glasgowa Športni prispevki RTV SLO2 145 Glasgow bo od petka do nedelje gostil vrhunec letošnje dvoranske sezone, 35. evropsko prvenstvo. Slovenija je na tovrstnih tekmovanjih do sedaj osvojila sedem odličij, zadnje pred desetimi leti. Prvo ime tokratne osemčlanske slovenske reprezentance, ki potuje na Škotsko, je Luka Janežič. Za njim je odlična dvoranska sezona, v kateri je v skupnem seštevku svetovne dvoranske serije mitingov IAAF v teku na 400 m zasedel 3. mesto. Želje po prvi članski medalji 23-letni atlet ne skriva. Ob njem bodo v Glasgowu nastopili še Anita Horvat (400 m), Maruša Mišmaš (1500 m), Tina Šutej (skok s palico), Maja Mihalinec (60 m), Maruša Černjul (skok v višino), Jakob Filip Demšar (60 m ovire) in Žan Rudolf (800 m).

Nastop Luke Janežiča v polfinalu Glasgowa Športni prispevki Glasgow bo od petka do nedelje gostil vrhunec letošnje dvoranske sezone, 35. evropsko prvenstvo. Slovenija je na tovrstnih tekmovanjih do sedaj osvojila sedem odličij, zadnje pred desetimi leti. Prvo ime tokratne osemčlanske slovenske reprezentance, ki potuje na Škotsko, je Luka Janežič. Za njim je odlična dvoranska sezona, v kateri je v skupnem seštevku svetovne dvoranske serije mitingov IAAF v teku na 400 m zasedel 3. mesto. Želje po prvi članski medalji 23-letni atlet ne skriva. Ob njem bodo v Glasgowu nastopili še Anita Horvat (400 m), Maruša Mišmaš (1500 m), Tina Šutej (skok s palico), Maja Mihalinec (60 m), Maruša Černjul (skok v višino), Jakob Filip Demšar (60 m ovire) in Žan Rudolf (800 m).