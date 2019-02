Podelitev najboljšim v Sončni dolini Športni prispevki RTV SLO2 5 Predzadnje prizorišče tekem svetovnega pokala v smučarskem krosu je ruska Sončna dolina. Najboljši se bodo za točke in dobre uvrstitve merili na dveh tekmah, upamo, da tudi Filip Flisar. Na svetovnem prvenstvu na začetku meseca je prikazal že boljšo formo, ko je osvojil 8. mesto. Na zadnjih tekmah v nemškem Feldbergu pa se s 25. in 28. mestom ni najbolj izkazal. Rusko prizorišče mu ustreza, lani je v Sončni dolini prismučal do 3. mesta.

