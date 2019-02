Finalni nastop Mastnaka v Secret Gardnu Športni prispevki RTV SLO2 11 Deskarji na snegu v paralelnih disciplinah nadaljujejo azijsko turnejo. Tokrat bodo tekmovali na Kitajskem, na prizorišču naslednjih zimskih olimpijskih iger leta 2022. Na sporedu bosta dve preizkušnji, paralelni veleslalom in paralelni slalom. Spet lahko pričakujemo dobre rezultate slovenske trojice. Gloria Kotnik, Tim Mastnak in Žan Košir so na zadnjih tekmah v Koreji z zmago in šestimi uvrstitvami med deset najboljših dokazali, da so v zelo dobri formi.

