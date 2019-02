Skoki Zajca, Damjana, Jelarja, P. Prevca in Semeniča v prvi seriji Športni prispevki RTV SLO2 98 Tridnevni program v Willingenu bo prava poslastica za ljubitelje skokov. Vzdušje ob skakalnici je tu vselej imenitno. Skakalnica velja za največjo na svetu, s 145 m je prava mala letalnica. To bo zadnje prizorišče pred vrhuncem sezone, svetovnim prvenstvom. Sobota in nedelja ponujata tekmi posameznikov. Za zmago bo treba skočiti vsaj proti 150 m. Rekorderja skakalnice sta Janne Ahonen in naš Jurij Tepeš, ki sta doskočila pri 152 m. Skupni zmagovalec prireditve Willingen 5 (štejeta oba skoka posamične tekme in petkove kvalifikacije) bo bogatejši za 25.000 €.

