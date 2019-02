Nastopi Slovencev v prvi seriji Lahtija Športni prispevki RTV SLO2 Smučarski skakalci so se vrnili na prizorišče zadnjega svetovnega prvenstva. V Lahtiju bomo najprej spremljali moštveno preizkušnjo. To je priložnost za slovensko reprezentanco, da izboljša najboljšo ekipno uvrstitev te sezone. V Wisli so bili 7., v Zakopanah pa 4. Na tekme se vrača Peter Prevc. Glavni trener Gorazd Bertoncelj je našemu najboljšemu v tej sezoni Timiju Zajcu namenil nekaj počitka, zato ga na Finskem ne bomo videli. Obeta se napeta tekma. Svetovni pokal v smučarskih skokih v tej sezoni praznuje 40. rojstni dan. Sezona prinaša 35 tekem boja za veliki kristalni globus, vrhunec pa bo doživela na februarskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Seefeldu. Skakalci bodo tekmovali na dvajsetih prizoriščih v desetih državah. Naslov zmagovalca svetovnega pokala brani Poljak Kamil Stoch. Slovenska reprezentanca v tej sezoni po sedmih letih začenja novo tekmovalno obdobje z novim trenerjem Gorazdom Bertoncljem.

