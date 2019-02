Finalni skoki Slovenk za 2. mesto Športni prispevki RTV SLO2 69 Prvikrat v zgodovini tekem svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji bomo spremljali ekipno preizkušnjo deklet. Na domači skakalnici se bodo za stopničke borila tudi slovenska dekleta. V tej sezoni smo spremljali ekipno tekmo v Zau na Japonskem. Zmagale so Nemke, Slovenke so osvojile 5. mesto. Pred dnevi so tekmovalke izvedele, da se bodo na ekipni preizkušnji potegovale tudi za medalje na bližajočem se svetovnem prvenstvu.

