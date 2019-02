Boji za medalje deskarjev v paralelnem slalomu Športni prispevki RTV SLO2 13 V Park Cityju poteka svetovno prvenstvo v deskanju in smučanju prostega sloga, na katerem bodo podelili 30 kompletov medalj. Dan po paralelnem veleslalomu se bodo deskarji na snegu merili še v slalomski preizkušnji. Letos prav veliko priložnosti za tekmovanje v tej disciplini ni bilo, saj sta bili v svetovnem pokalu na sporedu le dve tekmi. Slovenijo bodo zastopali Gloria Kotnik, Tim Mastnak, Žan Košir in Rok Marguč. Predvsem slednji je pravi specialist za velika tekmovanja, saj je do zdaj na svetovnih prvenstvih v paralelnem slalomu osvojil že tri medalje.

