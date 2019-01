Skok Semeniča in Kobajašija v finalu Predazza Športni prispevki RTV SLO2 55 Po prvem vrhuncu sezone, novoletni turneji, se nadaljuje svetovni pokal v smučarskih skokih. Skakalci so se preselili v Italijo, v Predazzo. Tekmeci bodo skušali prekiniti izjemen niz petih zmag Japonca Rjojuja Kobajašija. Zmagovalec turneje štirih skakalnic tudi prepričljivo vodi v svetovnem pokalu. Tudi slovenski skakalci si želijo popraviti slab vtis iz Bischofshofna, ko so imeli mnogo težav z dresi.

