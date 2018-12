Lake Louise: Nastop Shiffrinove in Štuhčeve Športni prispevki RTV SLO2 168 Na superveleslalomih v Lake Louisu smo v zadnjih osmih letih videli samo tri zmagovalke: štirikrat Lindsey Vonn, trikrat Laro Gut in lani Tino Weirather. Vse tri so močne kandidatke za zmago tudi na letošnji tekmi. A krog favoritinj za visoka mesta se tu ne zapre. Pričakujemo zanimivo tekmo in izenačen boj za zmago. V sezoni 2018/2019 je v koledarju svetovnega pokala alpskih smučark 39 tekem, dve tudi v Mariboru tik pred svetovnim prvenstvom. Zmago v skupnem seštevku brani Mikaela Shiffrin. Slovenska ekipa se veseli vrnitve lani poškodovane Ilke Štuhec, ki je bila sezono pred tem skupno druga, osvojila pa je smukaški kristalni globus.

