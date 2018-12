Ob padcu Worleyjeve se je sprožila zračna blazina Športni prispevki RTV SLO2 210 Na superveleslalomih v Lake Louisu smo v zadnjih osmih letih videli samo tri zmagovalke: štirikrat Lindsey Vonn, trikrat Laro Gut in lani Tino Weirather. Vse tri so močne kandidatke za zmago tudi na letošnji tekmi. A krog favoritinj za visoka mesta se tu ne zapre. Pričakujemo zanimivo tekmo in izenačen boj za zmago. V sezoni 2018/2019 je v koledarju svetovnega pokala alpskih smučark 39 tekem, dve tudi v Mariboru tik pred svetovnim prvenstvom. Zmago v skupnem seštevku brani Mikaela Shiffrin. Slovenska ekipa se veseli vrnitve lani poškodovane Ilke Štuhec, ki je bila sezono pred tem skupno druga, osvojila pa je smukaški kristalni globus.

Ob padcu Worleyjeve se je sprožila zračna blazina Športni prispevki Na superveleslalomih v Lake Louisu smo v zadnjih osmih letih videli samo tri zmagovalke: štirikrat Lindsey Vonn, trikrat Laro Gut in lani Tino Weirather. Vse tri so močne kandidatke za zmago tudi na letošnji tekmi. A krog favoritinj za visoka mesta se tu ne zapre. Pričakujemo zanimivo tekmo in izenačen boj za zmago. V sezoni 2018/2019 je v koledarju svetovnega pokala alpskih smučark 39 tekem, dve tudi v Mariboru tik pred svetovnim prvenstvom. Zmago v skupnem seštevku brani Mikaela Shiffrin. Slovenska ekipa se veseli vrnitve lani poškodovane Ilke Štuhec, ki je bila sezono pred tem skupno druga, osvojila pa je smukaški kristalni globus.