Prvi gol Slovenk šele v 13. minuti Športni prispevki Slovenske rokometašice so s tretjo zaporedno uvrstitvijo na veliko tekmovanje že izpolnile del zastavljenega cilja: v prvem delu evropskega prvenstva v Franciji se bodo v Nancyju v skupini B merile z močnimi reprezentancami Francije, Rusije in Črne gore. Na dosedanjih prvenstvih so Slovenke vedno pripravile presenečenje in premagale eno od uveljavljenih reprezentanc, podoben načrt ima s svojimi rokometašicami selektor Uroš Bregar tudi tokrat.