Razveljavljen zadetek Olimpije proti Aluminiju Športni prispevki RTV SLO2 8 V 18. kolu državnega nogometnega prvenstva bomo v Kidričevem spremljali tekmo Olimpije, ki trenutno zaseda 2. mesto na prvenstveni lestvici, in četrtouvrščenega Aluminija. Na prvem srečanju teh dveh tekmecev v letošnjem prvenstvu, septembra v Stožicah, je Olimpija zmagala s 3 : 1. Kidričani so pod vodstvom trenerja Oliverja Bogatinova lepo presenečenje sezone. Ljubljančani po zapravljeni zmagi v prejšnjem kolu proti Muri v boju z večnimi tekmeci iz Maribora nujno potrebujejo tri točke. Bomo videli, ali se bo nadaljeval tudi niz trenerja Barišića, ki še ni doživel poraza, odkar vodi zelene. Po treh letih se je državno prvenstvo v nogometu vrnilo na TV Slovenija. 10 klubov, en pokal. V vsakem kolu si boste lahko ogledali najzanimivejšo tekmo, obogateno s studijskim delom. Skupno bo torej na drugem programu kar 36 tekem. Od Gorice do Murske Sobote, na slovenskih nogometnih zelenicah ni nikoli dolgčas. Bodite v naši družbi in družbi nogometašev.

