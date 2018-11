Nastop najboljših in Mete Hrovat v finalu Killingtona Športni prispevki RTV SLO2 39 Prvi veleslalom letošnje sezone v Söldnu je ponudil izredno zanimivo tekmo in nakazal, da se nam obeta imenitna veleslalomska zima. Tessa Worley, Federica Brignone, Mikaela Shiffrin, Viktoria Rebensburg, Stephanie Brunner, Ragnhild Mowinckel in preostale Norvežanke, morda se priključita še Lara Gut in Anna Veith … – seznam odličnih veleslalomistk je dolg. Upajmo, da bodo v nadaljevanju sezone tudi Slovenke tako uspešne kot lani. V sezoni 2018/2019 je v koledarju svetovnega pokala alpskih smučark 39 tekem, dve tudi v Mariboru tik pred svetovnim prvenstvom. Zmago v skupnem seštevku brani Mikaela Shiffrin. Slovenska ekipa se veseli vrnitve lani poškodovane Ilke Štuhec, ki je bila sezono pred tem skupno druga, osvojila pa je smukaški kristalni globus.

