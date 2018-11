Zadnjih pet minut tekme Riko Ribnica – Jeruzalem Ormož Športni prispevki RTV SLO2 28 V 11. kolu državnega prvenstva v rokometu bo zagotovo eden izmed najzanimivejših dvoboj v Ribnici, kjer so gostitelji absolutni favoriti. Ribnica je v prvenstvu še edina neporažena, gostje pa so kar na šestih zadnjih tekmah izgubili. Na vrhu lestvice sta izenačena Celje Pivovarna Laško in Ribnica, in ljubitelji slovenskega rokometa nehote čakajo na morebitne spodrsljaje, v ozadju pa so zagotovo pripravljeni v Velenju, Mariboru in Škofji Loki. Ribničani se bodo zagotovo, potem ko igrajo res kakovostno, uvrstili med šest v boju za prvaka, Ormožani pa se bodo za tako uvrstitev, ki je njihov cilj v sezoni, še kako borili na vsaki tekmi. Morda je prva priložnost prav v Ribnici. Neposredni prenos tekme Ribnica – Jeruzalem Ormož se bo začel ob 20. uri s studijskim programom z Bojano Knez, tekmo bo komentiral Ivo Milovanović ob pomoči stalnega strokovnega sodelavca Romana Pungartnika. V tej sezoni državnega rokometnega prvenstva v rednem delu od začetka nastopata tudi Celje Pivovarna Laško in Gorenje, ki sta se v prejšnjih dveh sezonah pridružila šele v končnici. Boj za šest mest, ki vodijo v ligo za prvaka, se je že razplamtel. Po 22 kolih rednega dela bo jasno, kdo bo ostal v igri za naslov. V samostojni Sloveniji so jih 22 osvojili Celjani. Jim lahko letos kdo prekriža načrte?

Zadnjih pet minut tekme Riko Ribnica – Jeruzalem Ormož Športni prispevki V 11. kolu državnega prvenstva v rokometu bo zagotovo eden izmed najzanimivejših dvoboj v Ribnici, kjer so gostitelji absolutni favoriti. Ribnica je v prvenstvu še edina neporažena, gostje pa so kar na šestih zadnjih tekmah izgubili. Na vrhu lestvice sta izenačena Celje Pivovarna Laško in Ribnica, in ljubitelji slovenskega rokometa nehote čakajo na morebitne spodrsljaje, v ozadju pa so zagotovo pripravljeni v Velenju, Mariboru in Škofji Loki. Ribničani se bodo zagotovo, potem ko igrajo res kakovostno, uvrstili med šest v boju za prvaka, Ormožani pa se bodo za tako uvrstitev, ki je njihov cilj v sezoni, še kako borili na vsaki tekmi. Morda je prva priložnost prav v Ribnici. Neposredni prenos tekme Ribnica – Jeruzalem Ormož se bo začel ob 20. uri s studijskim programom z Bojano Knez, tekmo bo komentiral Ivo Milovanović ob pomoči stalnega strokovnega sodelavca Romana Pungartnika. V tej sezoni državnega rokometnega prvenstva v rednem delu od začetka nastopata tudi Celje Pivovarna Laško in Gorenje, ki sta se v prejšnjih dveh sezonah pridružila šele v končnici. Boj za šest mest, ki vodijo v ligo za prvaka, se je že razplamtel. Po 22 kolih rednega dela bo jasno, kdo bo ostal v igri za naslov. V samostojni Sloveniji so jih 22 osvojili Celjani. Jim lahko letos kdo prekriža načrte?