Skoki Slovencev v finalu Wisle Športni prispevki RTV SLO2 69 Skakalci bodo novo sezono svetovnega pokala začeli z ekipno preizkušnjo. Lani so na začetku sezone v Wisli zmagali Norvežani, ki so ob koncu osvojili tudi zmago v seštevku pokala narodov. V krog šestih reprezentanc, ki se bodo borile za stopničke, prištevamo tudi slovensko. Lani so naši orli osvojili prav šesto mesto. Slovenski skakalci so do zdaj v svetovnem pokalu zmagali devetkrat.

