Aljaž Struna in Mevlja izbila žogo na golovi črti Športni prispevki RTV SLO2 196 Tekma proti Norveški bo predzadnja, ki jo bo slovenska nogometna reprezentanca igrala v ligi narodov. Doslej to tekmovanje naši izbrani vrsti ni bilo naklonjeno. Na štirih srečanjih je zbrala le eno točko. Na zadnjih dveh tekmah, proti Norveški in Bolgariji, je cilj preprečiti izpad v najslabši razred evropskega nogometa.

