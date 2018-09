Neupravičeno razveljavljen gol Šporarja Športni prispevki RTV SLO2 208 Samo proti Estoniji in Švici je Slovenija odigrala več tekem kot proti Cipru. To bo deveti medsebojni obračun teh dveh reprezentanc, Slovenija pa ima zelo dober izkupiček: pet zmag, dva remija in samo en poraz (leta 1998). Slovenska izbrana vrsta pod vodstvom novega selektorja še išče pravo potrditev, in morda bi jo lahko dobila proti Cipru, ki je brez zmage že več kot eno leto (na zadnjih osmih tekmah sedem porazov in remi, šestkrat brez doseženega zadetka). Reporter bo Tomaž Hudomalj.

