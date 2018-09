Zmagovita vožnja Luke Božiča v Seu d'Urgellu Športni prispevki RTV SLO2 2 Seu d'Urgell v Španiji je tradicionalno prizorišče tekem za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Tam bodo tokrat zadnje letošnje preizkušnje, kar bo nastopajočim prineslo dvojne točke. Tekmovanje bo pomembno tudi zaradi bližajočega se svetovnega prvenstva. V soboto se bodo pomerili kanuisti in kajakašice. Slovenski tekmovalci so v Tacnu dosegli lep moštveni uspeh, vendar so ostali brez zmagovalnih stopničk. Prav tako se bosta nanje poizkušali povzpeti tudi Urša Kragelj in Eva Terčelj, ki sta v dobri formi, prav pod Pireneji pa sta obe tudi že zmagali.

Zmagovita vožnja Luke Božiča v Seu d'Urgellu Športni prispevki Seu d'Urgell v Španiji je tradicionalno prizorišče tekem za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Tam bodo tokrat zadnje letošnje preizkušnje, kar bo nastopajočim prineslo dvojne točke. Tekmovanje bo pomembno tudi zaradi bližajočega se svetovnega prvenstva. V soboto se bodo pomerili kanuisti in kajakašice. Slovenski tekmovalci so v Tacnu dosegli lep moštveni uspeh, vendar so ostali brez zmagovalnih stopničk. Prav tako se bosta nanje poizkušali povzpeti tudi Urša Kragelj in Eva Terčelj, ki sta v dobri formi, prav pod Pireneji pa sta obe tudi že zmagali.