Salpetrova prezgodaj slavila srebro in ostala brez medalje Športni prispevki Tudi 24. atletsko evropsko prvenstvo bo to poletje prvič del premiernega športnega dogodka sočasnih evropskih prvenstev. Le da se bodo atleti bodo merili v Berlinu in ne v Glasgowu, tako kot športniki v drugih šestih športih. Več kot 1.600 tekmovalcev bo nastopalo tako na olimpijskem stadionu kot na ulicah nemške prestolnice, med njimi tudi deset Slovencev.