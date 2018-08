Gola Štigleca in Suljića za vodstvo Olimpije z 0:2 in 0:3 Športni prispevki RTV SLO2 155 V 4. kolu bomo v Kranju spremljali obračun dveh tekmecev, ki sta v preteklih treh kolih zbrala po 2 točki. To je skrb vzbujajoč podatek za dozdajšnje državne prvake iz Ljubljane, ki na začetku nove sezone še nimajo zmage. Kranjčani, ki so se lani šele po dodatnih kvalifikacijah obdržali med prvoligaško elito, pa so tokratno prvenstvo začeli bolje kot lani. Olimpiji je bilo v Kranju vedno težko, lani avgusta se je dvoboj teh dveh moštev končal z remijem brez zadetkov. Olimpija je med tednom odigrala tudi tekmo v kvalifikacijah za evropsko ligo proti Helsinkom, Kranjčani pa so se lahko ves teden pripravljali le na to srečanje.

