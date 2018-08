Bronasti ippon Leškijeve v Budimpešti Športni prispevki RTV SLO2 43 Budimpešta bo prizorišče desete letošnje tekme svetovnega pokala v judu. To bo zadnja preizkušnja pred vrhuncem letošnje sezone, septembrskim svetovnim prvenstvom. Turnir na Madžarskem bodo izpustile Velenškova, Trstenjakova in Apotekarjeva, ki so pred dvema tednoma na Veliki nagradi Zagreba stopile na zmagovalni oder. Slovensko reprezentanco bo tako zastopalo šest judoistov in pet judoistk. Seveda lahko tudi od njih pričakujemo kakšno uvrstitev na stopničke. V letošnji sezoni so jih slovenski borci in borke na tekmah svetovnega pokala dosegli že 20.

