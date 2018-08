EP v plavanju: Finale na 50 m prsno Športni prispevki RTV SLO2 259 Letošnje evropsko prvenstvo v plavanju gosti Glasgow. Prvenstvo vodnih športov zajema plavanje, daljinsko plavanje, sinhrono plavanje in skoke v vodo. Bazenski del (s prenosi na TV Slovenija) bo trajal od 3. do 9. avgusta. Slovenijo bo zastopalo osem plavalcev, od tega sedem plavalk in en plavalec, ter daljinska plavalka Špela Perše, ki bo plavala na 5 in 10 kilometrov. Na zadnjem evropskem prvenstvu, pred dvema letoma v Londonu, je Peter John Stevens osvojil srebrno medaljo na 50 m prsno, prehitel ga je le Peaty. Tjaša Oder pa si je priplavala bronasto medaljo na 800 m kravl. Oba sta tudi tokrat naša glavna favorita. V petek, soboto in ponedeljek si boste lahko ogledali tudi dopoldanski kvalifikacijski del pred popoldanskim prenosom. Največ disciplin bo plavala Katja Fain – štiri posamične in štafetno. Glavni cilj slovenske reprezentance: najprej uvrstitev v popoldanski del, med 16 najboljših. Glavne zvezde so Peaty, Sjoestroem, Hosszujeva, Paltrinieri, Belmontejeva in Cseh. 6. dan evropskega plavalnega prvenstva bomo nestrpno čakali finale na 50 m prsno, slovensko paradno disciplino zadnjih let. Upamo, tudi s Stevensom v boju za nova odličja. Stevens bo skušal nadaljevali serijo uspešnih nastopov. Dobili bomo tudi odgovor, kdo je najhitrejši sprinter na 50 m kravl.

