Ženski in moški finale na 100 m v Berlinu Športni prispevki RTV SLO2 67 Tudi 24. atletsko evropsko prvenstvo bo to poletje prvič del premiernega športnega dogodka sočasnih evropskih prvenstev. Le da se bodo atleti bodo merili v Berlinu in ne v Glasgowu, tako kot športniki v drugih šestih športih. Več kot 1.600 tekmovalcev bo nastopalo tako na olimpijskem stadionu kot na ulicah nemške prestolnice, med njimi tudi deset Slovencev.

