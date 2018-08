Finalni nastop Tjaše Oder Športni prispevki RTV SLO2 59 Letošnje evropsko prvenstvo v plavanju gosti Glasgow. Prvenstvo vodnih športov zajema plavanje, daljinsko plavanje, sinhrono plavanje in skoke v vodo. Bazenski del (s prenosi na TV Slovenija) bo trajal od 3. do 9. avgusta. Slovenijo bo zastopalo osem plavalcev, od tega sedem plavalk in en plavalec, ter daljinska plavalka Špela Perše, ki bo plavala na 5 in 10 kilometrov. Na zadnjem evropskem prvenstvu, pred dvema letoma v Londonu, je Peter John Stevens osvojil srebrno medaljo na 50 m prsno, prehitel ga je le Peaty. Tjaša Oder pa si je priplavala bronasto medaljo na 800 m kravl. Oba sta tudi tokrat naša glavna favorita. V petek, soboto in ponedeljek si boste lahko ogledali tudi dopoldanski kvalifikacijski del pred popoldanskim prenosom. Največ disciplin bo plavala Katja Fain – štiri posamične in štafetno. Glavni cilj slovenske reprezentance: najprej uvrstitev v popoldanski del, med 16 najboljših. Glavne zvezde so Peaty, Sjoestroem, Hosszujeva, Paltrinieri, Belmontejeva in Cseh. Drugi dan je na sporedu finale na 800 kravl, eni od dveh paradnih disciplin Tjaše Oder. 100 prsno bo preizkušnja za izkušeno Tjašo Vozel in tudi za Tino Čelik. Finale v moški konkurenci pa zlasti pogled proti uri in času Peatyja.

