Hokej ali Odbojka Športna zgodba Slovenska ženska hokejska reprezentenca se je na svetovnem prvenstvu skupine D prebila v višji rang tekmovanja. Na Škotskem so tekmovanje končale z zmago proti Mehiki in bodo prihodnje leto igrale za uvrstitve od 16-tega do 22-tega mesta. ali V Mariboru se je končala polfinalna serija slovenskega državnega prvenstva za odbojkarice. Po devetih letih se je rivalstvo med Mariborom in Kamnikom ob prevladi Goričank prestavilo v polfinale. Kdo se bo letos boril za naslov prvakinj, boste izvedeli v jutranji športni zgodbi.