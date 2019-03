Košarka NBA Goran Dragič in Luka Dončič Športna zgodba RTV VAL202 463 V Miamiju sta se še drugič v sezoni v košarkarski ligi NBA pomerila Miami in Dallas. Na prvi medsebojni tekmi je bil poškodovan Goran Dragič, tokrat pa je več kot tisoč slovenskih košarkarskih navdušencev, ki so odpotovali čez Atlantik, uživalo v mojstrovinah naših virtuozov.

