Priznanja FIFE 2019, prenos iz Milana Športna oddaja RTV SLO2 103 Milanska Scala bo prizorišče gala prireditve Priznanja Fife 2019. Kdo sta torej najboljši in najboljša na nogometnem planetu? Kdo bo nasledil Hrvata Luko Modrića in Brazilko Marto? Seveda pa to nista edini nagradi na prireditvi, ki jo bosta vodila nekdanji nogometaš Ruud Gullit in italijanska TV-voditeljica Ilaria D’Amico.

