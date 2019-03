Nordijsko smučanje - svetovni pokal: Planica 2019, posebna oddaja iz Planice Športna oddaja RTV SLO2 V posebni oddaji v studiu pod letalnico bomo še enkrat pogledali, kaj se je dogajalo na sobotni ekipni tekmi. Sobotni spektakel pod Poncami vedno privabi največ gledalcev. V posebnem studiu bo Anže Bašelj gostil skakalne goste, ki so zaznamovali tokratno tekmo in tudi ta šport pri nas. Čaka nas veliko smeha, čustev pa tudi analize dogajanja in posebne zgodbe, zbrane v prispevkih.

