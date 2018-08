Šarunas Jasikevičius o Olimpiji, Zdovcu in Dončiću Šport 202 RTV VAL202 8 Šarunas Jasikevičius je pred skoraj dvema desetletjema zablestel v dresu Olimpije. V Ljubljani je ostal le eno sezono, a pustil svoj pečat na klubu in navijačih. Pot ga je potem ponesla do lige NBA, pa do Barcelone, Maccabija in Panathinaikosa. Pri vseh treh velikanih je postal evropski prvak in je edini igralec, ki je s tremi različnimi klubi osvojil evroligo. Zdaj je uspešen trener. Žalgiris je presenetljivo popeljal do zaključnega turnirja najboljše četverice, v pogovoru z Lukom Petričem pa je spregovoril tudi o Juretu Zdovc in močnem vplivu, ki ga je nekdanji slovenski selektor imel na njegovo kariero, povedal pa je tudi, zakaj je Luka Dončič tako izstopal na evropskih igriščih v minuli sezoni.

Šarunas Jasikevičius o Olimpiji, Zdovcu in Dončiću Šport 202 Šarunas Jasikevičius je pred skoraj dvema desetletjema zablestel v dresu Olimpije. V Ljubljani je ostal le eno sezono, a pustil svoj pečat na klubu in navijačih. Pot ga je potem ponesla do lige NBA, pa do Barcelone, Maccabija in Panathinaikosa. Pri vseh treh velikanih je postal evropski prvak in je edini igralec, ki je s tremi različnimi klubi osvojil evroligo. Zdaj je uspešen trener. Žalgiris je presenetljivo popeljal do zaključnega turnirja najboljše četverice, v pogovoru z Lukom Petričem pa je spregovoril tudi o Juretu Zdovc in močnem vplivu, ki ga je nekdanji slovenski selektor imel na njegovo kariero, povedal pa je tudi, zakaj je Luka Dončič tako izstopal na evropskih igriščih v minuli sezoni.