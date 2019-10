Nejc Gazvoda, gledališki in filmski režiser Sopotnik RTV VAL202 Pripoveduje zgodbe ljudi v duhu časa, v katerem živimo, v družbi, kjer smo vse bolj vsaksebi, in nas nagovarja z zanj bistvenim: z razmislekom o človeku in človeškem. Nejc Gazvoda je pisatelj, filmski in gledališki režiser ter scenarist.

Nejc Gazvoda, gledališki in filmski režiser Sopotnik Pripoveduje zgodbe ljudi v duhu časa, v katerem živimo, v družbi, kjer smo vse bolj vsaksebi, in nas nagovarja z zanj bistvenim: z razmislekom o človeku in človeškem. Nejc Gazvoda je pisatelj, filmski in gledališki režiser ter scenarist.