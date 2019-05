Slovenski pozdrav, Slovenska polka in valček 2019 Slovenski pozdrav RTV SLO1 73 Slovenska polka in valček je najbolj eminenten festival narodno-zabavne glasbe, letos bo že 23. po vrsti. Ustvaril je številne, zdaj že ponarodele polke in valčke. Festival je tudi med glasbeniki in avtorji najbolj priljubljen, tudi najbolj odmeven, saj ga neposredno prenašata tako Radio kot Televizija Slovenija. Velikokrat pa se k prenosu priključita tudi Radio Maribor in Radio Koper. Posebej smo ponosni, da smo letos v sistem odločanja in izbire v kvalifikacijah in na prireditvi vključili vse tri nacionalne radijske programe ter 8 lokalnih/regionalnih postaj. Na dogodku bo nastopilo 12 ansamblov, slišali bomo 6 polk ter 6 valčkov. Spremljevalni program pa bo posvečen glasbenemu opusu mag. Ivana Sivca. Voditelja bosta Darja Gajšek in Blaž Švab, urednik Andrej Hofer, režiser Marjan Kučej.

