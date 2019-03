Slovenski pozdrav, narodnozabavna oddaja Slovenski pozdrav RTV SLO1 197 Za preboj v finale festivala Slovenska polka in valček se borita ansambla Opoj iz Gornje Radgone ter Veseli Dolenjci iz Krmelja pri Sevnici. Slišali bomo še Poskočne muzikante z novo balado, uspešnico Fantov z vseh vetrov, z nami bo skupina Victory ter Veseli svatje in ansambel Spev. Uspešnico iz zakladnice domače glasbe bodo izvedli v ansamblu Banovšek. Gledalce bosta nasmejala gospa Emeralda in Miro Serpentinšek.

