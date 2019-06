Ga Ga karaoke Radio GA - GA - video RTV RA1 182 Nugnani, nepredvidljivi, neizprosni, neodvisni in neponovljivo izvirni satiriki in imitatorji Sašo Hribar, Tilen Artač, Jure Mastnak, Nejc Mravlja, Aleksander Pozvek in Marko Cirman so strokovnjaki za nepredvidljiva presenečenja. Vsak petek v studiu Prvega!

