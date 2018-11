Nova gradbena zakonodaja Radijska tribuna RTV RAMB 67 Nova gradbena zakonodaja, ki je začela veljati junija, povzroča kupcem in prodajalcem nepremičnin obilo preglavic. Za kupoprodajo je treba pridobiti kup dovoljenj, postopki pa so dolgotrajni in dražji kot prej. Nepremičninski posredniki opozarjajo, da se trg utegne skrčiti, prodaja enostanovanjskih hiš pa se je skoraj povsem ustavila. Pripravila Vesna Martinec.

Nova gradbena zakonodaja Radijska tribuna Nova gradbena zakonodaja, ki je začela veljati junija, povzroča kupcem in prodajalcem nepremičnin obilo preglavic. Za kupoprodajo je treba pridobiti kup dovoljenj, postopki pa so dolgotrajni in dražji kot prej. Nepremičninski posredniki opozarjajo, da se trg utegne skrčiti, prodaja enostanovanjskih hiš pa se je skoraj povsem ustavila. Pripravila Vesna Martinec.