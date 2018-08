Analiza po tekmi Maribor - Celje Prva liga Telekom Slovenije RTV SLO2 11 V šestem kolu državnega nogometnega prvenstva se bosta v Ljudskem vrtu pomerila vodilni Maribor in zadnjeuvrščeno Celje. Vijoličasti so po petih kolih edini neporaženi v prvenstvu. So v odlični formi, saj so dosegli kar 18 golov, prejeli pa le dva. Celjani pod vodstvom Dušana Kosiča v Maribor prihajajo v težkem obdobju. Brez zmage in s tremi neodločenimi izidi so do zdaj zbrali le tri točke. V preteklosti so Mariborčanom znali zagreniti življenje, tokrat pa bo vsaka osvojena točka zanje lep uspeh.

Analiza po tekmi Maribor - Celje Prva liga Telekom Slovenije V šestem kolu državnega nogometnega prvenstva se bosta v Ljudskem vrtu pomerila vodilni Maribor in zadnjeuvrščeno Celje. Vijoličasti so po petih kolih edini neporaženi v prvenstvu. So v odlični formi, saj so dosegli kar 18 golov, prejeli pa le dva. Celjani pod vodstvom Dušana Kosiča v Maribor prihajajo v težkem obdobju. Brez zmage in s tremi neodločenimi izidi so do zdaj zbrali le tri točke. V preteklosti so Mariborčanom znali zagreniti življenje, tokrat pa bo vsaka osvojena točka zanje lep uspeh.