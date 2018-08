Mešanovićevi trije zadetki na tekmi z Aluminijem Prva liga Telekom Slovenije RTV SLO2 218 Državno prvenstvo v nogometu se je vrnilo na zaslone TV Slovenija. V vsakem od 36 kol si boste lahko ogledali eno tekmo. V 3. kolu bo to srečanje med Aluminijem in Mariborom. Aluminij je novo prvenstvo začel izvrstno, saj je poleg Domžal edino moštvo s 100-odstotnim izkupičkom. Maribor je po visoki zmagi v 1. kolu v 2. remiziral doma z Muro. Na štirih tekmah v lanski sezoni so Mariborčani zmagali trikrat (tudi na obeh srečanjih v Kidričevem), enkrat pa se je tekma končala brez zmagovalca. Nogomet se vrača na Televizijo Slovenija, bodite del dogajanja tudi vi.

Mešanovićevi trije zadetki na tekmi z Aluminijem Prva liga Telekom Slovenije Državno prvenstvo v nogometu se je vrnilo na zaslone TV Slovenija. V vsakem od 36 kol si boste lahko ogledali eno tekmo. V 3. kolu bo to srečanje med Aluminijem in Mariborom. Aluminij je novo prvenstvo začel izvrstno, saj je poleg Domžal edino moštvo s 100-odstotnim izkupičkom. Maribor je po visoki zmagi v 1. kolu v 2. remiziral doma z Muro. Na štirih tekmah v lanski sezoni so Mariborčani zmagali trikrat (tudi na obeh srečanjih v Kidričevem), enkrat pa se je tekma končala brez zmagovalca. Nogomet se vrača na Televizijo Slovenija, bodite del dogajanja tudi vi.