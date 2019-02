Prešerno po Prešernu Proslave in slavnostne seje RTV SLO1 25 Po proslavi vas vabimo še k ogledu oddaje Prešerno po Prešernu, kjer bomo v živo spremljali dogajanje po proslavi v preddverju Cankarjevega doma, naši gostje pa bodo dobitnica Prešernove nagrade, scenografka in kostumografinja Bjanka Adžić Ursulov ter prejemniki nagrade Prešernovega sklada: Jure Jakob, Martina Batič, Tomaž Svete, Maruša Majer, Dušan Kastelic, Aljoša Dekleva in Tina Gregorič Dekleva. Režiser: Božo Grlj Novinarki: Melita Kontrec in Nataša Mihelič

