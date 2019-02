Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada Proslave in slavnostne seje RTV SLO1 55 Prenos v živo iz Cankarjevega doma, režiser prenosa: Božo Grlj Državno proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada sta tokrat zasnovala režiser Martin Srebotnjak in scenarist Metod Pevec. Proslava bo temeljila na filmski pripovedi, Zdravljico bo interpretiral dramski igralec Vlado Novak, slavnostni govornik bo poleg glavnih nagrajencev predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada Vinko Möderndorfer.

