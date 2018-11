Državna proslava ob dnevu Rudolfa Maistra 2018, prenos iz Maribora Proslave in slavnostne seje RTV SLO1 62 Iz Velike dvorane Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru bomo prenašali državno proslavo ob Dnevu generala Maistra, ki je letos posvečena 100. obletnici konca Prve svetovne vojne in 100. obletnici bojev za severno mejo, s katerimi je general Maister zavaroval etnične meje slovenskega narodai, naši jezik in kulturo na ozemljih, na katerih smo Slovenci živeli že stoletja pred veliko vojno. Slavnostni govornik na prireditvi bo predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan, kulturni program z veliko glasbe in poezije pa je oblikoval režiser Bojan Labović. Režiser neposrednega TV prenosa je Aljaž Bastič v produkciji Regionalnega RTV centra Maribor. Vabljeni k ogledu!

