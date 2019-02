Stanu se svojega spomni: Portreti Prešernovih nagrajencev Prešernovi nagrajenci RTV SLO1 44 Prešenova pesem Pevcu je preprost manifest umetnika, ki je zavezan ustvarjanju, to pa prinaša sladke in trpke trenutke. Ta nenehna radovednost, odkrivanje novega in prepletanje različnih področij zaznamuje impozanten opus letošnjih Prešernovih nagrajencev. Filip Robar Dorin ni le scenarist in režiser svojih filmov, je tudi montažer in pionir neodvisne produkcije pri nas. Njegovi filmi so spreminjali pogled na svet in – predvsem med novomeškimi Romi – spreminjali tudi družbo samo. Bjanka Adžić Ursulov je kostumografka in scenografka z izjemno imaginacijo in prefinjenim čutom za lepo. Sodelovala je z mnogimi priznanimi evropskimi režiserji. Za nagrajence Prešernovega sklada je morda najbolj značilna natančnost v izražanju, naj si bo to verz pesnika Jureta Jakoba, le navidez preprosta oblika hiš arhitektov Tine Gregorič Dekleva in Aljoše Dekleva ali pa intimne komorne opere skladatelja Tomaža Sveteta. Skrb za vsak detajl odlikuje tako animirane filme Dušana Kastelica kot dirigiranje Martine Batič in zahtevne vloge Maruše Majer. S kratkimi televizijskimi portreti smo se poskusili približati njihovim umetniškim svetovom. Iskali smo vez med ustvarjalci in njihovim delom in prav pri vseh smo začutili izjemno predanost ter strast. režiser: Amir Muratović scenaristi: Darja Korez Korenčan, Marjana Ravnjak, Alenka Zor Simoniti, Zemira Alajbegović Pečovnik, Melita Kontrec in Amir Muratović direktor fotografije in snemalec: Andrej Lupinc

Stanu se svojega spomni: Portreti Prešernovih nagrajencev Prešernovi nagrajenci Prešenova pesem Pevcu je preprost manifest umetnika, ki je zavezan ustvarjanju, to pa prinaša sladke in trpke trenutke. Ta nenehna radovednost, odkrivanje novega in prepletanje različnih področij zaznamuje impozanten opus letošnjih Prešernovih nagrajencev. Filip Robar Dorin ni le scenarist in režiser svojih filmov, je tudi montažer in pionir neodvisne produkcije pri nas. Njegovi filmi so spreminjali pogled na svet in – predvsem med novomeškimi Romi – spreminjali tudi družbo samo. Bjanka Adžić Ursulov je kostumografka in scenografka z izjemno imaginacijo in prefinjenim čutom za lepo. Sodelovala je z mnogimi priznanimi evropskimi režiserji. Za nagrajence Prešernovega sklada je morda najbolj značilna natančnost v izražanju, naj si bo to verz pesnika Jureta Jakoba, le navidez preprosta oblika hiš arhitektov Tine Gregorič Dekleva in Aljoše Dekleva ali pa intimne komorne opere skladatelja Tomaža Sveteta. Skrb za vsak detajl odlikuje tako animirane filme Dušana Kastelica kot dirigiranje Martine Batič in zahtevne vloge Maruše Majer. S kratkimi televizijskimi portreti smo se poskusili približati njihovim umetniškim svetovom. Iskali smo vez med ustvarjalci in njihovim delom in prav pri vseh smo začutili izjemno predanost ter strast. režiser: Amir Muratović scenaristi: Darja Korez Korenčan, Marjana Ravnjak, Alenka Zor Simoniti, Zemira Alajbegović Pečovnik, Melita Kontrec in Amir Muratović direktor fotografije in snemalec: Andrej Lupinc