Novela ZKP, več pravne države? Politično s Tanjo Gobec RTV SLO1 99 Poslanci so ta teden sprejeli že N-to novelo Zakona o kazenskem postopku. Kar ni uspelo prejšnji vladni koaliciji in ministru za pravosodje Klemenčiču, je tej vladi in novi ministrici Katičevi. Resda je novela okleščena sprememb, ki so najbolj burile duhove. Bo z novelo res več zaupanja v pravno državo, kot upajo predlagatelji? O tem in aktualnih tožilskih izzivih pa z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo.

Novela ZKP, več pravne države? Politično s Tanjo Gobec Poslanci so ta teden sprejeli že N-to novelo Zakona o kazenskem postopku. Kar ni uspelo prejšnji vladni koaliciji in ministru za pravosodje Klemenčiču, je tej vladi in novi ministrici Katičevi. Resda je novela okleščena sprememb, ki so najbolj burile duhove. Bo z novelo res več zaupanja v pravno državo, kot upajo predlagatelji? O tem in aktualnih tožilskih izzivih pa z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo.