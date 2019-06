Poletna scena Poletna scena RTV SLO1 80 Poletna scena ponuja pregled pestrega poletnega dogajanja po Sloveniji - z reportažami, javljanji v oddajo neposredno z večernih dogodkov, festivalov, koncertov in drugih prireditev, s portretiranjem znanih ustvarjalcev, s pogledom čez meje naše države, in vse to tudi s kritiškim pogledom našega strokovnega očesa. Ob aktualnih dogodkih vas bomo popeljali tudi v svet mode in dizajna, filma, muzejskih zbirk in vam kot vsako leto priporočali v branje knjige po našem izboru. Družili se bomo z znanimi osebnostmi na izbranih poletnih dogodkih in njihovih priljubljenih krajih. Predstavljali vam bomo glasbenike, vizualne umetnike in druge izbrane goste, ki se bodo voditeljem pridružili v studiu. Oddaja nastaja v Uredništvu oddaj o kulturi, katerega urednica je Saša Šavel Burkart, ustvarjajo pa jo novinarke in novinarji kulturno-umetniškega in razvedrilnega programa s kolegi iz dopisništev.

