58. Beneški bienale – May you live in interesting times Platforma RTV SLO1 3 Ekološki problemi, begunska kriza, meje, rasizem je nekaj vidnejših tem letošnjega najstarejšega, največjega in najpomembnejšega bienala umetnosti na svetu, Beneškega bienala. Mednarodno razstavo je letos zasnoval kustos Ralph Rugoff in jo poimenoval May you live in inetersting times. Bienale je pomladil, predstavlja samo še živeče umetnike in manj umetnikov. Posebnost Beneškega bienala so tudi nacionalni paviljoni, letos jih je bilo kar 89. Med drugim vam predstavljamo slovenskega, v katerem Marko Peljhan razstavlja iluzijo prihodnosti, hipersonično vozilo System 317, ki nas bo popeljalo z Zemlje, izraelskega, ki ga je umetnica Aya Ben Ron preuredila v posebno bolnišnico za zdravljenje političnih in družbenih bolezni, z zlatim levom nagrajenega litovskega, v katerem poteka operni performans na plaži, ter čilskega, ki je postal muzej hegemonije. Avtorica oddaje: Saša Šavel Burkart Režiser: Igor Zupe

